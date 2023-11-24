И это позволяет ей соперничать за заказы с компанией TSMC.

На страницах ресурса Business Korea появилось убедительное объяснение недавних слухов о готовности AMD поручить Samsung Electronics выпуск 4-нм кристаллов для своих серверных центральных процессоров EPYC семейства Turin. По данным источника, уровень выхода годных изделий в рамках 4-нм технологии Samsung наконец-то превысил 70%, и это позволяет компании конкурировать с TSMC за клиентов — по крайней мере, с условием некоторых ценовых уступок, как можно предположить.

реклама

Источник изображения: AFP

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В целом, как поясняет корейское издание, Samsung Electronics рассчитывает к 2028 году удвоить количество внешних клиентов на контрактном направлении, а долю мобильных компонентов в структуре продукции сократить с нынешних 54% примерно до трети. При этом высокопроизводительные компоненты, напротив, должны увеличить свою долю в контрактной выручке Samsung с 19 до 32 %. Автомобильные чипы тоже укрепят свою долю с нынешних 11 до 14 %, но среди них будет больше компонентов для систем активной помощи водителю. В 2026 году корейский гигант собирается наладить выпуск 2-нм продукции, а к 2027 году освоить 1,4-нм техпроцесс.