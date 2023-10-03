Среди этих моделей Meizu 21 — M461Q, две другие модели — M461H и M461S, модель Meizu 21 Pro — M481Q, данная версия также будет доступна в модели M481S.

По данным сайта GSMCHINA, в базе данных GSMA IMEI появились мобильные телефоны Meizu 21/21 Pro, всего 5 различных моделей. Среди них стандартная модель Meizu 21 — M461Q, сертифицированная Министерством промышленности и информационных технологий, две другие модели — M461H и M461S. Номер модели Meizu 21 Pro — M481Q, данная версия также будет доступна в модели M481S. В каком виде будут представлены модели M461H, M461S и M481S, на данный момент неясно, в СМИ предполагают, что это могут быть версии для определённых стран.

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Согласно предыдущим сообщениям, в серии Meizu 21 в основном обновление коснётся только конфигурации ядра, а вот изменений во внешнем виде практически не наблюдается. Флагман серии Meizu 21 с прямым экраном, как ожидается, будет иметь ультратонкую рамку. Также он будет оснащен тремя задними камерами, которые продолжат вертикально ррасполагаться, как в предыдущем поколении серии Meizu 20. Кроме того, сообщается, что в новом флагмане Meizu используется 50-мегапиксельная основная камера. Какие-либо технические характеристики пока не раскрываются. Ожидается, что серия Meizu 21 будет выпущена в первом квартале 2024 года, при этом подробности о данных устройствах могут появиться уже в этом году.