Sunway SW26010 Pro в 2,5 раза опережает самый быстрый серверный чип AMD и вошёл в состав суперкомпьютера

Китай продолжает стремиться к развитию собственных процессоров, причём не только в потребительском сегменте или для мобильных устройств. На серверном направлении заманчивым предложением становится чип Sunway SW26010 Pro. Это более старшая модель по сравнению с представленным в 2016 году процессором SW26010.

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Оба чипа основаны на архитектуре RISC. Старый чип является 260-ядерным, а новый имеет 384 вычислительных ядра. В несколько раз была увеличена скорость вычислений с двойной точностью (FP64). В реальности процессор существовал ещё в 2021 году, когда под него был создан один из наиболее быстрых в мире суперкомпьютеров. Однако, только теперь китайские разработчики официально сообщили его характеристики.

Процессор состоит из шести групп вычислительных ядер (CG) и блока обработки протоколов (PPU). Каждая из этих групп содержит 64 элемента вычислительной обработки (CPE) и векторный движок 512 бит. Ещё здесь есть быстрая кэш-память для данных объёмом 256 КБ и кэш инструкций на 16 КБ. Есть элемент обработки управления (MPE). Это суперскалярное ядро внеочередного действия с векторным механизмом, кэш инструкций объёмом 32 КБ и такое же количество L1, 256 КБ L2 и 128-битная шина памяти DDR4-3200. Частота выросла до значения 2,5 ГГц с прежних 1,45 ГГц. На каком техпроцессе производится чип и какое у него энергопотребление, сказано не было. Зато сказано о скорости в 27,6 TFLOPS (FP32) и 13,8 TFLOPS (FP64). Чтобы понять, много это или мало, современный 96-ядерный Epyc 9654 выдаёт 5,4 TFLOPS в операциях двойной точности.

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Список суперкомпьютеров в 2016 году возглавлял Sunway TaihuLight как раз на SW26010 с результатом 93 PFLOPS. Сейчас лидирующий суперкомпьютер на порядок быстрее, в результате Sunway TaihuLight находится лишь на одиннадцатом месте.