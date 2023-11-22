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Компания OpenAI представила ChatGPT Voice
Среди хаоса в руководстве OpenAI успевает запускать новые продукты

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Компания OpenAI в последние дни не сходит с лент технологических новостей за счёт круговорота её руководителей, который может закончиться в том же месте, в каком и начался. Всё это не помешало ей представить виртуального помощника под названием ChatGPT Voice, причём бесплатно доступного любому желающему.

ChatGPT Voice существовал ещё в сентябре и позволяет вести разговор словно с реальным человеком. Контент берётся из большой языковой модели чат-бота ChatGPT.

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Поначалу ChatGPT Voice представлял собой платный сервис, но теперь доступен в приложениях ChatGPT на Android и iOS. Для работы с сервисом надо нажать на иконку наушников. Здесь есть богатый выбор голосов реальных людей, чтобы общение звучало максимально реалистично. Возможно, в компании решили реализовать эту функциональность именно сейчас, чтобы отвлечь пользователей от не самых позитивных новостей последнего времени, пишет 9to5google.

#openai
Источник: 9to5google.com
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