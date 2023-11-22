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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Сэм Альтман вернётся на пост генерального директора OpenAI
Но этим преобразования в руководстве компании не ограничатся.

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Агентство Reuters сообщило, что отправленный в отставку в конце прошлой недели генеральный директор и один из основателей OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) вернётся в стартап после непродолжительного нахождения в штате корпорации Microsoft, которая является крупнейшим инвестором этой компании. Временно исполняющий обязанности главы OpenAI Эммет Шир (Emmett Shear) после нескольких дней работы в данном статусе будет вынужден вернуть полномочия первому из своих предшественников.

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Источник изображения: Reuters

Сэм Альтман свою готовность вернуться к руководству OpenAI подтвердил со страниц социальной сети X. Совет директоров компании, который стал главным источником всех потрясений последних дней, немного изменит свой состав. Глава Quora Адам Д’Анджело (Adam D’Angelo) сохранит за собой место в совете директоров OpenAI, к нему присоединятся новые лица: бывший глава Salesforce Брет Тейлор (Bret Taylor) и бывший министр финансов США Ларри Саммерс (Larry Summers), который занимал эту должность при президенте Клинтоне.

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Не уточняется, сможет ли Microsoft в результате добиться большего влияния на бизнес OpenAI, поскольку события последних дней вызвали у руководства корпорации серьёзную обеспокоенность отсутствием возможности принимать участие в стратегически важных изменениях. По крайней мере, новый состав совета директоров должен сгладить назревший в руководстве OpenAI конфликт интересов.

#искусственный интеллект #openai
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