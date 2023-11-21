4 декабря Bittrex Global навсегда прекратит торги

Криптовалютная биржа Bittrex Global сообщила о прекращении торгов 4 декабря нынешнего года. Пользователей этой биржи призывают вывести с неё свои активы. Однако, выводить деньги можно будет и после 4 декабря. Представители биржи заявляют, что деньги и персональные данные пользователей надёжно защищены.

Выводить средства можно в евро и криптовалютах, но не в долларах США. Также прекращено действие реферальной программы Bittrex. Пока продолжает работать служба поддержки биржи.

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Три недели назад та же участь постигла американское подразделение биржи Bittrex. Недавно она была оштрафована SEC на сумму 24 млн, что также не улучшило финансовое состояние биржи, пишет cryptonewsz.com.

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С появлением этой новости курс биткоина демонстрирует падение до $36310 на 18:20 московского времени. Максимальный курс за последние сутки составлял $37735.