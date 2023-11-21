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TrendForce: в прошлом году поставки SSD сократились более чем на 10%
Цены на твердотельные накопители близки к минимальным

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Занимающаяся анализом рынка IT-компания TrendForce обратила взор на сегмент твердотельных накопителей. В её отчёте сообщается о том, что в 2022 году поставки накопителей сократились на 10,7% по сравнению с показателями 2021 года. Также показаны результаты некоторых отдельных производителей.

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В отчёте сказано, что в минувшем году была решена проблема ограниченности поставок контроллеров. Не было значительных проблем и с чипами флеш-памяти NAND.

Всего было выпущено 114 млн SSD. Причиной падения поставок называются трудности мировой экономики, из-за которых сократились продажи компьютеров. Инфляция, сокращения персонала и конфликты в разных регионах мира также не способствовали росту спроса.

Первая пятёрка производителей увеличила свою общую долю рынка с 53% до 59%. Лидером является компания Kingston, на долю которой приходится около трети рынка. Кроме неё, доля рынка выросла у компании Adata.

В этом году производители сокращают объём выпуска чипов NAND с целью поднять цены на них. Место этих производителей могут попытаться занять китайские компании, выпускающие чипы памяти и контроллеры. В частности, китайская компания Longsys выходит на международный рынок.

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В настоящее время покупка SSD может оказаться наиболее выгодной, поскольку уже есть признаки стабилизации и грядущего роста цен, пишет Tomshardware.

#ssd
Источник: tomshardware.com
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