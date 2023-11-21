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Razg0n
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
Как говорится, невероятно, но факт

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С давних времен считалось, что самые лучшие и высокопроизводительные SSD выпускает исключительно компания Samsung. Среди многих пользователей даже существует культ данного бренда, когда все прочие производители заранее исключаются при выборе твердотельного накопителя для сборки ПК.

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Однако, постоянный поиск истины техно-энтузиастами открыл нам действительную картину мира. Оказалось, что SSD от Samsung на самом деле являются устройствами с довольно посредственными скоростными характеристиками, а о настоящих монстрах скорости многие даже и не слышали.

Обладая недюжинными материальным ресурсами, зарубежные специалисты сумели определить истинных чемпионов, достойных занимать слоты M.2 в топовых системах. В результате многочисленных тестовых испытаний был составлен рейтинг наиболее быстрых SSD, в котором участники отсортированы по наиболее важному показателю — количеству операций ввода/вывода при случайном чтении/записи.

Абсолютным лидером среди всех существующих твердотельных накопителей стал SSD Teamgroup Z540, объемом 2 ТБ. Одержать победу ему помогло наличие сверхбыстрого контроллера Phison E26 и 232-слойной флеш-памяти от Micron.

К сожалению найти первые четыре диска в России порой затруднительно, но вот популярный Kingston KC3000 у нас довольно распространен. Он на 6,4% опережает флагманский диск от Samsung, а также немного быстрее и значительно дешевле WD Black SN850X.

Что же касается хваленного Samsung 990 PRO 2TB, являющегося самой быстрой моделью компании, то он занял только 28 место. Отставание от топ-1 составило 11,7% в случайных операциях и внушительные 75% в последовательных.

Его также смогли опередить двухтерабайтные Kingston Fury Renegade, Adata Legend 970, HP FX900 Pro, WD Black SN850 и множество других конкурентов, имеющих более низкую стоимость. А затесавшийся в конце списка Samsung 970 EVO Plus 2TB оказался на 54,3% медленнее Kingston KC3000 2TB, при том, что последний прилично дешевле.

Таким образом, миф о самых лучших в мире твердотельных накопителях Samsung был целиком и полностью развенчан. Устаревшая компонентная база не позволяет им конкурировать с действительно быстрыми SSD от вендоров, которые идут в ногу с прогрессом.

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По итогу, с учетом производительности, цены и доступности звание лучшего накопителя для сборки высокопроизводительных ПК достается Kingston KC3000.

#samsung #ssd #kingston #m.2 #nvme #crucial #твердотельный накопитель
Источник: tomshardware.com
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