После установки обновлений на Windows 11 возникли проблемы с иконками на панели задач

На прошлой неделе был второй вторник месяца, что означало появление обновлений программных продуктов Microsoft. Среди этих продуктов была и операционная система Windows 11. В очередной раз обновления оказались не безупречными. Призванные улучшить работу операционной системы, они привели к возникновению неисправностей на компьютерах некоторых пользователей, о чём эти пользователи пожаловались на форумах Reddit.

В частности, были случаи бесконечной перезагрузки в процессе установки обновления. Также наблюдалась невозможность завершить установку.

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Если установить обновление всё же удавалось, у ряда пользователей из панели задач исчезли иконки или они работают нестабильно. Например, при нажатии иконки одного приложения запускается другое.

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Microsoft утверждает, что знает о существовании этой неисправности, которая возникла раньше в другом обновлении версии Windows 11 Moment 4. Баг исправили в бета-версии в канале Windows 11 Canary, но до финального варианта системы исправление пока не добралось. Пострадавшим остаётся лишь перезагрузить компьютер или перезапустить процесс проводника.