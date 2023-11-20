Microsoft усиливает свою команду по искусственному интеллекту, привлекая к работе бывших соучредителей OpenAI Сэма Альтмана и Грега Брокмана.

В важном развитии событий в области искусственного интеллекта, Microsoft объявила о назначении Сэма Альтмана и Грега Брокмана, основателей известной компании OpenAI, для возглавления новой исследовательской группы по ИИ в своей компании. Этот шаг следует за неожиданным уходом Альтмана и Брокмана из OpenAI, где Альтман был уволен с поста главного исполнительного директора, а Брокман ушел в отставку.

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Сатья Наделла, главный исполнительный директор Microsoft, выразил уверенность в партнерстве с OpenAI и в планах продуктов компании, заявив о предвкушении сотрудничества с новой командой руководителей OpenAI, возглавляемой Эмметом Широм. Однако особое внимание привлекает привлечение Альтмана и Брокмана в Microsoft, что свидетельствует о значительном переориентировании талантов в индустрии ИИ.

Альтман и Брокман будут возглавлять новообразованное подразделение по передовым исследованиям ИИ в Microsoft, что предполагает разработку собственных технологий ИИ и возможное уменьшение зависимости от OpenAI. Это движение также включает переход других ключевых талантов OpenAI в Microsoft, в том числе Якуба Пахоцки, Симона Сидора и Александра Мадры.

Важной частью стратегии Microsoft является стремление к большей автономии в области технологий ИИ. Компания недавно представила собственные процессоры ИИ и Arm-базированный ЦП для облачных нагрузок, что подчеркивает их намерение расширять технологические возможности и снижать зависимость от внешних поставщиков, таких как Nvidia.

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Перемены в OpenAI произошли после ухода Альтмана, который ранее занимался разработкой стартапа, фокусирующегося на ИИ и чипах для обработки тензоров, предназначенных для конкуренции с Nvidia.