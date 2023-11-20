Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Microsoft привлекает ключевых фигур OpenAI для усиления своей команды по ИИ
Microsoft усиливает свою команду по искусственному интеллекту, привлекая к работе бывших соучредителей OpenAI Сэма Альтмана и Грега Брокмана.

реклама

В важном развитии событий в области искусственного интеллекта, Microsoft объявила о назначении Сэма Альтмана и Грега Брокмана, основателей известной компании OpenAI, для возглавления новой исследовательской группы по ИИ в своей компании. Этот шаг следует за неожиданным уходом Альтмана и Брокмана из OpenAI, где Альтман был уволен с поста главного исполнительного директора, а Брокман ушел в отставку.

реклама

Сатья Наделла, главный исполнительный директор Microsoft, выразил уверенность в партнерстве с OpenAI и в планах продуктов компании, заявив о предвкушении сотрудничества с новой командой руководителей OpenAI, возглавляемой Эмметом Широм. Однако особое внимание привлекает привлечение Альтмана и Брокмана в Microsoft, что свидетельствует о значительном переориентировании талантов в индустрии ИИ.

Альтман и Брокман будут возглавлять новообразованное подразделение по передовым исследованиям ИИ в Microsoft, что предполагает разработку собственных технологий ИИ и возможное уменьшение зависимости от OpenAI. Это движение также включает переход других ключевых талантов OpenAI в Microsoft, в том числе Якуба Пахоцки, Симона Сидора и Александра Мадры.

Важной частью стратегии Microsoft является стремление к большей автономии в области технологий ИИ. Компания недавно представила собственные процессоры ИИ и Arm-базированный ЦП для облачных нагрузок, что подчеркивает их намерение расширять технологические возможности и снижать зависимость от внешних поставщиков, таких как Nvidia.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Перемены в OpenAI произошли после ухода Альтмана, который ранее занимался разработкой стартапа, фокусирующегося на ИИ и чипах для обработки тензоров, предназначенных для конкуренции с Nvidia.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
18
Российские десантники показали работу "Боевой метлы" — такой Урал-4320 способен остановить Bradley
7
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
28
Использовать iPhone для запуска автомобиля станет намного проще
+
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
+
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
Бесплатное приложение CoreDirector помогает деактивировать E-ядра в процессорах Intel
5
Экранизация рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» от Netflix получила второе дыхание
+
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
+
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
1
Переключение одного параметра увеличивает время автономной работы iPhone
1
Иран показал обновлённую гиперзвуковую ракету Fath-2
1
Ubuntu Touch обновилась, добавив поддержку новых смартфонов
+
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
18
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
1
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
1
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
2
Встроенный в WhatsApp чат-бот с ИИ становится доступным для большего числа пользователей
+
Diablo 4: Всю следующую неделю Blizzard будет увеличивать количество опыта и золота
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
113
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
12
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
6
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умное водяное одеяло и гантели с дисплеем Сяоми
1
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
6
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
1

Сейчас обсуждают

devchidable
17:37
Нищеброд
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Денис Федотов
17:29
Мы заметили ка Узбекистану хватает газа особенно этой зимой, когда пол страны чуть не замерзли, греясь у костра во дворе
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
troglodit
17:27
вообще с техникой дружите? в исходной статье у этой системы идёт речь о сигналах джипиэс дрон наводится по видео. подавление джипиэс ему фиолетово. даже наши дроны когда подлетают к вражеской технике ...
Разработан прибор для преобразования грязной воды в полезные ресурсы
Виктор Аветисян
17:24
Cs 2.0 тянет в 50 кадров ,легендарное дерьмо 1050 ti
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
Алексей Назаров
17:20
Где ты там на дачах газ видел????
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
Китя.
17:14
4070 палит 2х кулерную блювашку.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Жопез Боррдель
17:09
в зеркало посмотри
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Евгений Будин
17:08
Что такое бич?
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Ваня Пупкин
17:08
.... И кнопки вместо сенсора)) Так прогресивнее))
Аппараты iPhone 16 могут снова получить экран с частотой только 60 Гц
Жопез Боррдель
17:07
Тебя удивить совсем не трудно, палец покажешь ты уже удивлён
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем