Игры в магазине Steam начинают показывать поддержку контроллеров для PlayStation

В магазине видеоигр Steam не первый день существует поиск игр, с которыми можно работать через контроллер Microsoft Xbox. Теперь в магазине появилось обновление, которое упрощает поиск игр с поддержкой контроллеров PlayStation DualShock и DualSense. Будет улучшена сортировка и фильтрация разделов магазина, чтобы точно знать, работает игра с нужным вам контроллером или нет.

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Если вы прежде пользовались контроллером в магазине, в поиске автоматически устанавливается фильтр с ним. При желании можно вручную задать, какой контроллер вы хотите найти.

На странице каждой игры показывается информация о поддержке трёх наиболее популярных контроллеров, которыми являются Xbox, DualSense и DualShock. Также появилась категория игр с применением интерфейса прикладного программирования ввода Steam. Благодаря этому интерфейсу игры способны работать с более чем 200 популярными устройствами ввода. Показ этой информации также может зависеть от того, какими контроллерами вы недавно пользовались. Результаты поиска можно фильтровать по поддержке определённой модели контроллера или контроллеров в целом.

При просмотре собственной игровой библиотеки в магазине пользователю видно больше информации о поддержке контроллеров. Если прежде вы пользовались каким-либо контроллером, будет показано, есть у него совместимость с вашими играми или нет. Также появляется уведомление, если для игры нужен контроллер.

На панели запуска игры появилась кнопка для входа в настройки контроллера. Все вышеназванные новшества доступны и в режиме работы Big Picture.

Согласно статистике Steam, с контроллерами работают 12% геймеров. В некоторых играх это значение значительно выше. В сложных ролевых играх их больше половины, а в спортивных играх с мячом свыше 80%.

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В 2022 году среди всех контроллеров доля Xbox составляла 60%, контроллеров для PlayStation 27%, 13% пришлось на Steam Deck, Nintendo Switch Pro и все остальные.