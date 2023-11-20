Новые мощнейшие процессоры AMD созданы не для игр

Состоялся дебют очередных процессоров AMD Threadripper, а именно моделей Ryzen Threadripper 7970X и Ryzen Threadripper 7980X. Это мощные чипы категории HEDT, созданные для задач, где нужны большие вычислительные ресурсы.

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Видеоигры к таким задачам не относятся, что показало тестирование на YouTube-канале Hardware Unboxed.





Вычислительная мощь нового поколения чипов Threadripper лучшим образом используется в приложениях с многопоточной нагрузкой вроде Cinebench R24.

Если же говорить о программах вроде редакторов Adobe, здесь процессоры Intel могут быть лидерами за счёт преимущества в одноядерной производительности.

В ряде других бенчмарков чипы HEDT проявляют себя значительно лучше, хотя и не во всех.

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В игровых тестах результаты достаточно посредственные, если не сказать больше. Эти процессоры не позволяют флагманской видеокарте GeForce RTX 4090 полностью реализовать свои возможности и работают они на уровне игровых чипов примерно 2021 года. Быть может, разгон способен немного улучшить положение дел, но в игровой компьютер эти процессоры вряд ли стоит приобретать.