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Razg0n
Вышли 64 и 32-ядерные Ryzen Threadripper 7980X и 7970X — они дешевле и быстрее предшественников
Максимум производительности в единице объема

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Новейшие высокопроизводительные процессоры AMD Ryzen Threadripper 7980X и 7970X, наконец, вышли, и десятки изданий выложили на них свои обзоры. Данные CPU относятся к сегменту HEDT, в котором Intel практически полностью капитулировала, не представив после платформы LGA 2066 ни одного чипа Core X-серии.

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Ryzen Threadripper 7980X и 7970X ориентированы на пользователей ПК, которым требуются чрезвычайно большие вычислительных ресурсы. Процессоры монтируются в сокет SP5 (LGA-6096), позаимствованный у серверных Epyc.

Отличие Ryzen Threadripper от последних заключается в более высоких тактовых частотах, а также в существенно меньшей цене. Несмотря на отсутствие конкуренции со стороны Intel, AMD не стала повышать "стоимость производительности".

Наоборот, по сравнению Ryzen Threadripper 5000, цены на  Ryzen Threadripper 7000 с аналогичным количеством ядер снизились на внушительные 30%. Так, если Ryzen Threadripper 5995WX и 5975WX стоили $6499 и $3299, то за Ryzen Threadripper 7980X и 7970X нужно отсчитать всего $4999 и $2499. А прайс на 24-ядерный Ryzen Threadripper 7960X и вовсе рухнул на 60%, относительно Ryzen Threadripper 5965WX.

Что касается прироста скорости в новом поколении, то он может достигать впечатляющие 50%. Например, в многопоточном тесте CPU-Z Ryzen Threadripper 7980X набирает 48664 балла, в то время, как Ryzen Threadripper 5995WX (исходя из данных, представленных на официальном портале CPU-Z VALIDATOR) только 32529 баллов.

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Таким образом, получается, что AMD уже который год продолжает безоговорочно доминировать в HEDT сегменте, оставаясь по сути единственным производителем, поставляющим процессоры для высокопроизводительных рабочих станций. Применяемая в них чиплетная компоновка идеально подошла под хорошо распараллеливающиеся нагрузки, в которых монолитный дизайн CPU от Intel оказался не у дел.

#amd #ryzen #threadripper #7970x #7980x
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