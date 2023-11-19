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Неуязвимый смартфон Oukitel WP19 Pro весит без малого 600 г
Oukitel WP19 Pro толщиной 29 мм имеет батарею 22000 мАч

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Ещё в июне компания Oukitel представила свой очередной защищённый смартфон под именем WP19. Теперь сообщается, что в декабре линейка аппаратов этого производителя будет пополнена версией Pro.

Новое устройство должно получить процессор MediaTek Helio G99, память 12 ГБ и хранилище 256 ГБ с картами памяти вместимостью до 2 ТБ. К сожалению, Android 14 здесь пока нет и придётся довольствоваться системой Android 13. Будет ли обновление и сколько раз версия Android может быть обновлена, не сообщается.

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Аппарат обладает экраном LCD размером 6,8 дюйма с разрешением FullHD+, защитным стеклом Gorilla Glass и частотой 120 Гц вместо 90 Гц в обычном WP19. Ёмкость батареи выросла на 1000 мАч и составляет невероятное значение в 22000 мАч. Зато на прежнем уровне осталась мощность зарядки в 33 Вт.

Для любителей фотографировать предлагается основная камера на основе сенсора Samsung с разрешением 33 Мп, камера ночного зрения 20 Мп с сенсором Sony, камера макро 2 Мп и селфи-камера 16 Мп.

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Что касается основных характеристик защищённого мобильного устройства, оно обладает сертификатами IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Весит устройство целых 592 г, толщина у него 29 мм, пишет GSMArena. О ценах и начале продаж станет известно уже в декабре.

#смартфоны #oukitel
Источник: gsmarena.com
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