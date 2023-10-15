А также аккумулятором большой емкости

Как сообщает популярный ресурс GSMArena, китайский бренд Oukitel презентовал новый защищенный смартфон под названием WP30 Pro, причем девайс этот по меркам своего сегмента можно считать весьма нестандартным. Аккумуляторная батарея емкостью 11 тысяч мА*ч в данном случае не удивляет, а одной из ключевых особенностей аппарата является поддержка сверхскоростной зарядки, мощность которой составляет 120 Вт.

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Впечатляют и прочие характеристики смартфона – он может похвастаться SoC Dimensity 8050, 12 гигабайтами оперативной памяти и флеш-накопителем емкостью 256 ГБ. За вывод изображения отвечает 120-герцевый дисплей диагональю 6,78 дюйма с разрешением FullHD+, что же касается камер – установлен 108-мегапиксельный основной модуль. Второй важной особенностью, помимо скорости зарядки, в случае WP30 Pro является небольшой вспомогательный экран на задней панели. Также смартфон защищен от пыли и влаги согласно требованиям стандартов IP68, IP69K и MIL-STD-810H – проще говоря, с ним можно не только плавать, но и нырять. Приобрести аппарат можно будет примерно за 330 американских долларов.