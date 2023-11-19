Представлен список 14 лучших компьютерных процессоров для видеоигр

Известное посвящённое компьютерным технологиям издание Tom's Hardware в преддверии окончания года опубликовало рейтинг лучших процессоров для видеоигр. Тестирование велось на флагманской видеокарте GeForce RTX 4090, чтобы она не стала узким местом и не повлияла на результаты. Для охлаждения применялась система Corsair H115i.

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На разрешениях 1080p и 2К лучшим процессором для игр называли AMD Ryzen 7 7800X3D. Этот чип заметно дешевле по сравнению с ещё более премиальным Ryzen 9 7950X3D. Также более дорогими являются модели Ryzen 9 7900X3D, Intel Core i9-14900K и Intel Core i9-13900K, которые располагаются ниже вплоть до шестого места включительно. Пятым стал Core i7-14700K, который справляется с играми лучше, чем находящийся на ступень выше чип предыдущего поколения Core i9-13900K.

Помимо игровой, была оценена и производительность в рабочих задачах. По однопоточным результатам чемпионом стал Intel Core i9-13900KS, также на пьедестале оказались Core i9-13900K и Intel Core i7-13700K. В многопоточной производительности победил AMD Ryzen 9 7950X3D, следом располагаются Core i9-13900KS и Core i9-13900K, пишет Tom's Hardware.