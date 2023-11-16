Аксессуары с Qi2 анонсировали ряд производителей

В начале года организация Wireless Power Consortium (WPC) анонсировала стандарт беспроводной зарядки Qi2, при создании которого применялась технология Apple MagSafe. В результате неудивительно, что среди первых поддержку этого стандарта получат смартфоны iPhone 15. Обычно Apple внедряет подобные технологии далеко не среди первых, но не на этот раз.

Это означает, что скоро начнут продаваться устройства беспроводной зарядки для iPhone 15. Среди их производителей будут такие бренды, как Belkin, Mophie, Anker и Aircharge. Сейчас тестируются около 100 моделей, которые уже в ближайшем будущем поступят в продажу.

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В Qi2 обещана более быстрая зарядка, повышенная эффективность и удобство. Стандарту беспроводной связи Qi уже исполнилось 13 лет, поэтому обновление давно назрело. Qi2 поддерживает мощность зарядки 15 Вт и может обнаруживать посторонние предметы. Ещё здесь есть расширенные возможности безопасности, чтобы не повредить устройство и не сократить продолжительность работы батарей.

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Главным достоинством Qi2 может быть совместимость. Этот стандарт должен появиться во всех мобильных устройствах и способен работать с аксессуарами необычной формы, которым не подходят плоские панели, пишет Engadget.