У многих при создании пароля фантазии хватает только на 123456

Ежегодный анализ наиболее популярных паролей по-прежнему показывает, насколько безалаберными могут быть люди в плане защиты персональных данных. Казалось бы, безграничный доступ к информации позволяет научиться защищать свои данные более надёжно, но каждый год пароли становятся всё хуже.

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Сервис NordPass опубликовал описание двухсот наиболее распространённых паролей, и большинство из них далеки от надёжных. Десятку наиболее популярных паролей можно взломать брутфорсом меньше чем за секунду.

Остальные пароли не намного лучше. Среди первых двухсот на 173-м месте находится пароль «theworldinyourhand», взламывать который предстоит столетия, если только на помощь скоро не придут квантовые компьютеры.

В лидерах находятся простейшие пароли из последовательностей цифр, вроде «123» (8-е место), «1234» (5-е место), «12345» (6-е место), «123456» (1-е место), «12345678» (3-е место), «123456789» (4-е место) и «1234567890» (10-е место). 9-е место занимает пароль «Aa123456».

На 7-м месте находится слово «password», на 15-м месте «Password». «admin» является паролем в 4008850 случаях. На 11-м месте располагается пароль «UNKNOWN». На его взлом уйдёт целых 11 минут. Столько же усилий хакеры приложат для взлома пароля «admin123». Добавление между буквами и цифрами символа @ заставит повозиться со взломом целый час.

По какой-то причине пароль «Eliska81» находится на 40-м месте по популярности и встречается 75755 раз. Его можно взломать за 3 часа. Вторым по сложности паролем среди первых 200 является находящийся на 54-м месте «admintelecom», но взлом займёт всего 23 дня.

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Поскольку NordPass является разработчиком менеджера паролей, именно такие приложения компания рекомендует применять для защиты своих данных. Однако, прошлогодняя история со взломом LastPass показала, что разработчики приложений подобного рода могут быть не менее безалаберными, не зашифровав часть данных и допустив доступ к ним посторонних, пишет Techspot.