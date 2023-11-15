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Магазин приложений Microsoft Store был запущен в 2012 году в системе Windows 8. На протяжении 11 лет пользователи не могли указывать, куда они хотят установить игры на своём компьютере, но теперь это изменится. В Twitter один из разработчиков магазина заявил, что в версии 22310 в системе Windows 11 при установке игр можно указывать, куда именно их устанавливать. Ждать появления такой простой возможности пришлось всего 11 лет и три версии Windows.
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Подобная функциональность уже существует для игр UWP даже в системе Windows 10, если их приобрели через Xbox App. Теперь она появится и во всех остальных случаях. Хочется надеяться, что скоро выбирать место установки можно будет и на Windows 10. Такую возможность дают любые другие игровые сервисы, такие как Steam, Battle.net, Origin и Epic Games Store.
Если у геймеров есть желание устанавливать на игру моды, лучше пользоваться традиционными установочными файлами Win32, а не универсальными приложениями из магазинов MS Store и Xbox, напоминает Tomshardware.