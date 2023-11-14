Microsoft представила первый в мире официальный контроллер Xbox, сделанный из шоколада, что делает его полностью съедобным.

13 декабря в кинотеатрах состоится премьера «Вонка» - приквела к экранизации популярной детской книги «Чарли и шоколадная фабрика». Фильм позволит нам заглянуть в детство исторической фигуры - Вилли Вонки, владельца знаменитой шоколадной фабрики. Microsoft, крупнейшая технологическая компания, приготовила несколько интересных сюрпризов для всех фанатов Xbox, которые будут разыграны к моменту выхода фильма. Участие в конкурсе станет доступным для всех, кто разместит публикацию до 14 декабря и подпишется на официальную учетную запись Xbox. Главный приз - Xbox Series X в авторском шоколадном дизайне, а также стандартная черная версия консоли, контроллер Xbox и стильная подставка для консоли.

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В комплект также входит трехмесячная подписка на Xbox Game Pass Ultimate и контроллер в оригинальном дизайне, выполненном в цвете "Wonka" - темно-красном оттенке. Но наиболее примечательным элементом комплектации является съедобный контроллер Xbox, изготовленный полностью из натурального шоколада. Хотя его нельзя использовать для игры, он поставляется в обертке из золотой фольги, в духе настоящего чудесного шоколадного завода. В дополнение к этому, победитель получит пять шоколадных конфет, включая "Achievement Hunting" - шоколадку, которая станет идеальным лакомством для геймеров, "Button Masher" - конфету с эспрессо, повышающую реакцию, "Citrus Sidekick" - с апельсиновым наполнителем, "Xtra Kick" - с пикантным вкусом, и "Wonka for the Win" - трюфель с привкусом нежного шоколада.

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Таким образом, Microsoft и компания Xbox приглашают всех поклонников фильма «Вонка» и игровой системы Xbox принять участие в этом уникальном конкурсе, даря каждому возможность вкусить долю магии шоколада и взглянуть на мир Вилли Вонки внутри экранизации «Чарли и шоколадная фабрика».