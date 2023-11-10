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Анонсирован смартфон Honor X50i+ на Dimensity 6080 с экраном OLED 90 Гц
Honor X50i+ получил камеру 108 Мп и хранилище 512 ГБ

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В Китае был представлен смартфон Honor X50i+ с поддержкой стандарта связи 5G. В нынешнем июле была анонсирована модель Honor X50 панель USD и частотой 120 Гц на процессоре Snapdragon 6 Gen 1. Теперь предлагается более продвинутый аппарат с панелью OLED.


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Диагональ экрана составляет 6,7 дюйма, разрешение 1080 x 2400, частота обновления 90 Гц, ШИМ-регулирование с частотой 3240 Гц, максимальная яркость 2000 нит. Спереди находится камера с разрешением 8 Мп. Выступ сзади содержит основную камеру 108 Мп, сенсор глубины 2 Мп и светодиодную вспышку.

Устройство работает на процессоре Dimensity 6080, у него 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, ещё 8 ГБ виртуальной оперативной памяти, хранилище до 512 ГБ. Установлена система Android 13 и программная оболочка Magic OS. Ёмкость батареи составляет 4500 мАч при мощности зарядки 35 Вт.

Сбоку на корпусе есть сканер отпечатков пальцев для защиты персональных данных. Размеры устройства равны 161,05 х 74,55 х 6,78 мм, вес 166 г.

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Предлагаются конфигурации 12/256 ГБ и 12/512 ГБ по ценам 1599 юаней и 1799 юаней соответственно. Доступны розовый, зелёный, синий и чёрный цветовые варианты, пишет Gizmochina.

#смартфоны #honor
Источник: gizmochina.com
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