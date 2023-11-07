Resident Evil 4 на iPhone получит технологию MetalFX

После появления игры Resident Evil Village на всех совместимых платформах компания Capcom сообщает, что популярная игра Resident Evil 4 20 декабря станет доступной на устройствах Apple iPhone, iPad и Mac. Это ремейк игры 2005 года с поддержкой технологии масштабирования Apple MetalFX. Данная технологии призвана делать то же, что делают Nvidia DLSS и AMD FSR.

Первые покупатели смогут получить игру по сниженной цене. Среди аппаратов iPhone она сможет работать только на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max с процессором A17 Pro. Среди планшетов iPad подойдёт любой на процессорах M1 и M2.

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Уже известно, что производительность на этих устройствах на высоте, а настройки графики такие же, как и на ПК. Она сможет идти на скорости 60 кадров/с на разрешении Full HD, хотя не при максимальных настройках. При этом на iPad Pro M2 игра шла на разрешении 2732 x 2048 со всеми настройками на максимуме. На этом планшете объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, тогда как Resident Evil Village расходует около 11 ГБ. Примерно такие же требования к ресурсам должны быть и у Resident Evil 4, поскольку они созданы на одинаковом движке, пишет wccftech.