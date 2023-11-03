Resident Evil 9 находится в разработке с 2018 года и станет самой высокобюджетной частью серии.

Серия игр Resident Evil является крупнейшей в истории компании Capcom: недавно издатель сообщил, что всего было продано более 150 млн. копий. Растущий успех позволил Capcom с каждым разом расширять масштабы серии - так, Resident Evil 9, как утверждается, будет иметь "самый большой бюджет за всю историю серии".

Как сообщил известный инсайдер Resident Evil Dusk Golem, в своем Discord (и поделился с Insider-Gaming) утечка утверждает, что Resident Evil 9 находится в разработке с 2018 года и планируется к выходу в 2025 году, то есть разработка игры будет вестись 7 лет, когда все будет готово.

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Кроме того, неанонсированный сиквел станет самым дорогостоящим в истории франшизы, а Dusk Golem заявила: "Две вещи, о которых я говорил публично: RE9 - это самый большой бюджет и самое длительное время разработки среди всех игр RE на сегодняшний день".

Обсуждая некоторые причины, по которым разработка игры занимает так много времени, Dusk Golem продолжил: "Capcom рассматривает RE9 как заключительную главу для некоторых вещей, чтобы затем перейти к новым сюжетным линиям и фокусам, направить серию в новое русло. Таким образом, RE9 в глазах Capcom является одновременно и завершающей, и начальной главой".

Отступив от корней серии в Resident Evil 6, Capcom вернулась к разработке, представив Resident Evil VII: Biohazard с новым главным героем и совершенно иным сюжетом.