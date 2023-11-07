реклама
Три недели минули с момента релиза градостроительной игры Cities: Skylines II на компьютерах. Её разработчик Colossal Order сейчас сосредоточен на выпуске обновлений для устранения многочисленных проблем с производительностью игры даже на самых мощных компьютерах. В результате желающим получить в этой игре новый контент предстоит подождать.
Этому вопросу было посвящено сообщение в еженедельном посте в блоге разработчиков. Там сказано, что релиз нового платного контента не планируется до тех пор, пока не будет достигнут приемлемый стандарт производительности. Разработчики говорят о нежелании распылять ресурсы своей небольшой команды.
реклама
И всё же, идеи относительно будущих новинок уже имеются. Также разработчики ждут предложений со стороны геймеров относительно необходимых улучшений игрового процесса.
Первая игра Cities: Skylines получила множество расширений. К моменту появления новой игры для первой существовало 59 платных DLC.
На прошлой неделе в Steam был выпущен второй патч 1.0.12f1 для Cities: Skylines II, а в понедельник он появился в PC Game Pass. Производительности здесь выросла не сильно, но было убрано несколько ошибок в игре.
Также ведётся работа над официальными кроссплатформенными инструментами моддинга. Сроки их появления не называются, но они будут распространяться постепенно. Для начала геймеры получат возможность создавать собственные карты, пишет Neowin.