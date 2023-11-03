Сообщается, что он будет работать на чипсете с тактовой частотой 2,4 ГГц, хотя название процессора не разглашается.

В июле текущего года на китайском рынке был представлен смартфон Honor X50 от известного китайского бренда смартфонов Honor. Сейчас же ожидается скорый выход новой модели Honor X50 GT, так как устройство уже появилось в интернете. Несмотря на то, что компания не делала официальных заявлений о запуске данного смартфона, на недавно опубликованном изображении был показан другой смартфон - Honor X50i+, что является намеком на то, что бренд скоро выпустит данное устройство.

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По сведениям, новый смартфон будет обладать 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+. Что касается процессора, то известно лишь о его тактовой частоте, равной 2,4 ГГц, в то время как его точное название пока не было раскрыто. Ожидается, что устройство будет доступно в четырех вариантах оперативной памяти – 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ и 18 ГБ, а также в четырех вариантах внутренней памяти – 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Honor X50 GT предположительно будет работать на базе Magic UI, основанной на Android 13. Также сообщается, что его емкость аккумулятора составит 4500 мА*ч, поддерживая зарядку мощностью 35 Вт. В состав камер Honor X50 GT войдет 8-мегапиксельная фронтальная камера и двойная задняя камера, включающая основной объектив на 108 МП и дополнительный на 2 МП. В дополнение, устройство оборудовано боковым датчиком отпечатков пальцев. Его габариты составят 161,05 х 74,55 х 6,78 мм, а вес – 166 граммов.

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Из изображения видно, что новый смартфон будет представлен в двух цветовых вариантах: зеленом и розовом. На задней панели расположен уникальный модуль камеры, включающий два датчика и светодиодную вспышку. Предполагается, что данное устройство поступит в продажу уже 10 ноября.