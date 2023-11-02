Аппараты Vivo X100 анонсируют 13 ноября

Компания Vivo 13 ноября в Китае представит линейку смартфонов X100. В преддверии этого события инсайдер Digital Chat Station рассказал кое-что о камерах стандартной версии аппарата.

Задних камер здесь должно быть три. Основная получит сенсор Sony IMX920 с апертурой f/1,57. Рядом будут находиться сверхширокоугольная камера и телемакрообъектив-перископ с апертурой f/2,57 и 3-кратным оптическим зумом. Сочетание этих камер позволит охватить фокусное расстояние от 15 мм до 70 мм, делая снимки от пейзажных до крупного плана.

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В модели X100 Pro ожидается появление объектива Vario-Apo-Sonnar, но в базовом аппарате может остаться прежний объектив Vario-Tessar.

Среди других характеристик должен быть экран с изгибами, размером 6,78 дюйма, частотой 120 Гц и разрешением 1,5K. Также есть оптический сканер отпечатков пальцев и процессор Dimensity 9300, память LPDDR5T до 16 ГБ и хранилище UFS 4.0 до 1 ТБ.

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Стоимость в Китае может составлять 3999 юаней, пишет Gizmochina.