Смартфон Vivo ставит рекорд в AnTuTu

Бренд Vivo официально назвал дату появления смартфонов серии Vivo X100. Были опубликованы постеры, на которых показаны аппараты Vivo X100 и X100 Pro. Их анонс запланирован на 19:00 по китайскому времени 13 ноября. Заодно будут представлены смарт-часы Vivo Watch 3.

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Аппараты этой серии будут работать на новом процессоре Dimensity 9300, который анонсируют 6 ноября. X100 с модельным номером V2309A недавно протестировали в бенчмарке AnTuTu и он набрал 2249858 баллов. X100 и X100 Pro будут первыми смартфонами с типом оперативной памяти LPDDRT5, где обещан прирост производительности на 13% по сравнению с нынешней памятью LPDDR5x.

Результат тестирования превзошёл Snapdragon 8 Gen 3 в аппаратах Realme GT 5 Pro, OnePlus 12 и Xiaomi 14. Они набрали в AnTuTu 2229696, 2110808 и 1992387 баллов соответственно. X100 Pro+ должен быть представлен в первом квартале следующего года.

Все устройства Vivo X100 работают на Android 14 с оболочкой OriginOS 4. Минимальная стоимость должна составлять 3999 юаней.

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Что касается часов, они должны работать на новой операционной системе Blue OS с собственным магазином приложений и многочисленными циферблатами с поддержкой генеративного ИИ. Эта операционная система стала первой, созданной на языке программирования Rust, пишет Gizmochina.