Vivo подтвердила запуск своих флагманских смартфонов серии X100 — устройств X100 и X100 Pro — в Китае 13 ноября 2023 года.

Vivo планирует представить два устройства серии X100 на китайском рынке в текущем месяце. Кроме того, один из этих будущих смартфонов получил сертификацию индийским органом сертификации BIS. Смартфон с номером модели V2308 был зарегистрирован на платформе сертификации BIS, а его сертификационные номера R-85001031 и IS-13252 (ЧАСТЬ 1):2010/IEC 60950-1:2005 и IS 16333(Часть 3):2022. Кроме V2308, существует также модель с номером V2309, но пока она остается загадкой. Ожидается, что это мог быть Vivo X100 Pro, но нужно дождаться подтверждения. Стоит отметить, что устройство с номером модели V2308 является глобальной версией смартфона X100, и его ожидаемые характеристики и дата выхода будут описаны дальше.

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Кроме сертификации BIS, смартфон также прошел сертификацию китайским центром сертификации 3C. Он был замечен на тестовой платформе AnTuTu, а вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти был зарегистрирован на JD Mall. По известной информации, будущий смартфон Vivo X100 будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 9300, а также поддерживать функцию проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Недавно был представлен дизайн серии X100, и ожидается, что устройство будет доступно в трех цветовых вариантах: белом, синем и оранжевом. Vivo подтвердила, что запуск своих флагманских смартфонов X100 и X100 Pro в Китае состоится 13 ноября 2023 года, на четыре дня раньше предполагаемой даты.