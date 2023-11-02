Желающие смогут поставить программы «Карты» и «Кино и ТВ» из магазина Microsoft

Некоторые пользователи считают, что в системах Windows изначально находится слишком много ненужных приложений. Их может порадовать новость о том, что в сборке Windows 11 25987, которая появилась в канале Canary, были убраны два приложения: «Карты» и «Кино и ТВ».

Если вы обновляетесь до этой сборки с более ранней, приложения никуда не денутся. Изменения относятся только к тем, кто выполняет чистую установку операционной системы. Они смогут установить эти приложения из магазина Microsoft Store, если такая потребность возникнет.

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Microsoft никак не комментирует принятое решение. Экономия дискового пространства точно не является главной причиной удаления, поскольку эти программы занимают лишь несколько мегабайт. Эти приложения редко обновляются, а приложение «Карты» недавно лишилось поддержки автономных карт.

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В недавно выпущенной версии Windows 11 23H2 также не обошлось без потерь. Здесь больше нет приложений «Чат» и старого приложения «Почта», пишет Neowin.