Обновление для Windows 11 KB5031455, похоже, вызывает проблемы у некоторых игроков, отказываясь устанавливаться у одних и вызывая сбои в играх и проблемы с производительностью у других.

Обновление Windows 11 KB5031455, которое было представлено 26 октября, вызвало обеспокоенность у некоторых пользователей. Это обновление обозначено как необязательное для Windows 11 версии 22H2.

Несколько пользователей столкнулись с проблемами при его установке, причем некоторые не смогли установить его должным образом, в то время как другие, которые сделали это, столкнулись с игровыми сбоями и снижением производительности игры.

Обновление включает Windows 11 Moment 4, которая активирует функции искусственного интеллекта второго пилота в регионах, где он поддерживается. Кроме того, он предлагает поддержку предварительного просмотра пунктов меню "Пуск" и возможность разгруппировать элементы на панели задач. Обновление было предназначено для устранения некоторых ошибок Windows 11, включая проблему утечки памяти.



Несколько пользователей сообщили о трудностях, связанных с процессом установки. Они описали повторяющуюся схему, при которой обновление пытается установить, терпит неудачу, перезагружается, а затем повторяет процесс, отнимающий значительное количество времени. Это особенно расстраивает людей, которые полагаются на свои ПК в рабочих целях.