Google представила технологию, которая позволяет превращать наушники с активным шумоподавлением в инструмент для измерения пульса и вариабельности сердечного ритма, используя метод аудиоплетизмографии и обновление программного обеспечения

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Инновационный подход Google к развитию технологий здравоохранения делает значительный шаг вперед с внедрением функции измерения пульса в наушниках с активным шумоподавлением (ANC). Технологический гигант успешно адаптировал метод аудиоплетизмографии (APG) для трансформации наушников в инструмент для мониторинга сердечного ритма, используя обновление программного обеспечения.

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Аудиоплетизмография — это методика, позволяющая оценивать сердечный пульс посредством анализа отраженного ультразвукового сигнала, который изначально посылается через динамики наушников ANC. Встроенные микрофоны наушников затем регистрируют отраженный сигнал, который далее обрабатывается специализированной моделью, разработанной Google. Эта модель способна преобразовать полученные данные в показатели пульса и вариабельности сердечного ритма (HRV).

Преимущества этого метода очевидны: для его применения не требуется никакого дополнительного оборудования или датчиков, что делает технологию более доступной для широкого круга пользователей. К тому же, по заверениям представителей Google, эффективность метода не зависит от цвета кожи пользователя или размера его ушного канала, что гарантирует универсальность и точность измерений.

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Таким образом, Google продемонстрировала свою способность внедрять высокотехнологичные решения в повседневные устройства, делая медицинский мониторинг более доступным и удобным.