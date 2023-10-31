Аппарат на Snapdragon 680 с основной камерой 108 Мп

До конца года компания Huawei собирается представить на родине линейку смартфонов Nova 12. В преддверии этого события Huawei анонсирует очередное пополнение к серии прошлого поколения в виде аппарата Nova 11 SE. Этот смартфон обладает панелью OLED с частотой 90 Гц, процессором серии Snapdragon 6 и тремя задними камерами.

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Размер экрана составляет 6,67 дюйма. Он получил разрешение Full HD+, поддержку 10-битного цвета и цветовой диапазон P3. Сзади находятся три камеры с основной 108 Мп с апертурой f/1,9, сверхширокоугольной 8 Мп с апертурой f/2,2 и камера макро 2 Мп с апертурой f/2.4. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп (f/2.45).

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 680, ёмкость батареи у него 4500 мАч, мощность зарядки 66 Вт. Предлагается 8 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ хранилище. Поскольку это смартфон Huawei, установлена система Harmony OS 4.

Можно поставить две SIM-карты, есть поддержка 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS и USB-C. Сбоку на корпусе находится сканер отпечатков пальцев. Размеры этого корпуса 162,39 х 75,47 х 7,39 мм, вес 186 г.

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Две конфигурации в Китае стоят 1999 юаней и 2199 юаней. Доступны чёрный, белый и зелёный цветовые варианты, продажи начнутся 10 ноября, пишет Gizmochina.