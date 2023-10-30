На данный момент игра может быть доступна только на Phone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и планшетах iPad Pro и Air

Долгожданная мобильная версия Resident Evil Village от Capcom стала доступна на некоторых последних моделях iPhone и iPad. Попробовать игру можно бесплатно, но следует принять во внимание несколько предостережений.

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Для начала стоит сказать, что RE: Village совместима только с iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max и iPad Pro/Air с чипом M1 или новее. Всем остальным придется либо ждать возможного выхода на других устройствах, либо просто забыть о ней. Игру можно загрузить и попробовать бесплатно, но доступ к полноценной истории можно получить только после покупки.

Цена установлена на уровне 39,99 долларов США за полную базовую игру и дополнительные 19,99 долларов США за DLC Winters' Expansion, но в течение ограниченного времени до 20 ноября можно получить скидку 60 процентов, в результате чего стоимость базовой игры и расширения снизятся до 15,99 долларов. DLC также можно приобрести всего за 9,99 долларов во время распродажи, а также получить купон на полный доступ к контенту за дополнительные 1,99 доллара.

Что касается требований к системе хранения, здесь ситуация становится немного неопределенной. В App Store для iPhone 15 Pro Max указано не менее 1,37 ГБ памяти, но в примечаниях к выпуску Capcom указано, что приложение занимает примерно 16 ГБ. Возможно, пробная версия занимает всего 1,37 ГБ, а полная игра с DLC требует 16 ГБ.

Capcom также отмечает, что, хотя RE: Village поддерживает сенсорное управление, лучше всего играть в игру с помощью игрового контроллера. Однако клавиатура и мышь не поддерживаются.

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Resident Evil: Village выглядит первой игрой, которая действительно максимально использует возможности чипсета A17 Pro в новых телефонах Apple iPhone 15 Pro.