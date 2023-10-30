Процессор MediaTek Dimensity 9300 протестировали в смартфоне Vivo X100

На прошлой неделе состоялся с мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 3, а ответом на него от компании MediaTek станет чип Dimensity 9300. Последний недавно протестировали в бенчмарке AnTuTu в составе не выпущенного пока флагманского процессора Vivo X100.

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Аппарат с модельным номером V2309A обладает внушительными характеристиками, среди которых 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5T и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0. К тому же устройство уже работает на Android 14. В результате этот мощный аппарат набрал в тестах 2249858 баллов, ненамного опередив своего конкурента. Разница составила около 20000 баллов.

Процессор MediaTek имеет четыре мощных ядра Cortex-X4 вместо одного в составе Snapdragon 8 Gen 3, так что многоядерная производительность у него выше. Одно из этих ядер работает на частоте 3,25 ГГц, а три остальных на 2,85 ГГц.

Маломощные ядра здесь отсутствуют. В результате чип MediaTek выигрывает по скорости, но у него должно быть выше энергопотребление. Это означает, что аккумуляторы смартфонов будут разрешаться быстрее. Ещё здесь есть 12-ядерный графический процессор Immortalis G720 вместо Adreno 750 в Snapdragon 8 Gen 3.

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Анонс чипа MediaTek запланирован на 6 ноября, сообщает wccftech.