Названа дата анонса смартфона Oppo A2

Вслед за несколькими утечками и слухами компания Oppo официально сообщила, что её новый смартфон A2 будет анонсирован в Китае 11 ноября. Это может быть обновлённый вариант недавно представленной модели Oppo A79.

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Толщина будущего смартфона составит всего 8 мм, вес 193 г. Корпус выполнен из поликарбоната и обладает металлической текстурой. Задняя поверхность плоская и содержит две камеры внутри кольца.

Аппарат обладает экраном с диагональю 6,72 дюйма с разрешением FHD+, частотой 90 Гц и функцией защиты глаз Oppo All Day AI. Ещё здесь имеется сертификат Widevine L1 для просмотра контента в формате HD с сервисов Amazon Prime и Netflix.

Oppo A79 будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 6020. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ, столько же даёт виртуальная память, хранилище 128 ГБ. Основная камера получит сенсор Samsung ISOCELL JN1 50 Мп, портретная камера Omnivision OV02B1B 2 Мп. Разрешение передней камеры составит 8 Мп.

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Ёмкость батареи равна 5000 мАч, мощность зарядки 33 Вт. Устройство работает на Android 13 с программой оболочкой ColorOS 13. Также имеются два динамика и можно устанавливать две SIM-карты, пишет Gizmochina.