К видеокарте Asus можно будет подключать твердотельный накопитель

Несколько недель назад компания Asus показала концепт видеокарты серии Nvidia RTX 4060. Эта видеокарта отличается от любой другой тем, что на ней есть слот M.2 для подключения твердотельного накопителя.

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Эту идею нельзя назвать полностью новой. AMD ранее применяла хранилище в качестве буфера большого объёма на видеокартах RadeonPro SSG для рабочих станций. Однако, в потребительских видеокартах такого прежде не было. В данном случае накопитель не будет увеличивать скорость работы видеокарты. Вместо этого в компьютере станет на один слот для SSD больше.

В результате будет решена проблема с тем, что карты RTX 4060 задействуют возможности интерфейса PCIe не в полной мере. Карты на графических процессорах AD106 и AD107 предназначаются для установки в полноценный слот PCIe, но при этом используют только половину из доступных 16 линий. Теперь эти линии смогут задействовать твердотельные накопители.

В окончательном варианте карты есть изменения по сравнению с прототипом. Пластиковый чехол для накопителя закреплён на задней панели. Накопитель прикрепляется к радиатору видеокарты, что позволит снижать его температуру. Благодаря системе креплений ASUS Q-Latch винты не потребуются.

В Финляндии карта уже продаётся по цене 559 евро. Это на 90 евро дороже версии без возможности подключать SSD и только на 10 евро дешевле, чем RTX 4060 Ti 16 ГБ.

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Наверняка другие производители будут наблюдать за спросом на такие карты, и при наличии этого спроса смогут предложить аналогичные модели, пишет Videocardz.