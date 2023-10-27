Asus представила новую топовую материнскую плату Pro WS TRX50-SAGE WIFI, специально разработанную для процессоров AMD Threadripper 7000.

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Asus внесла свой вклад в мир высокопроизводительных компьютерных систем, представив новую топовую материнскую плату Pro WS TRX50-SAGE WIFI, созданную специально под новейшие процессоры AMD Threadripper 7000. Этот продукт оснащен впечатляющим 36-фазным модулем питания VRM, что делает его идеальным решением для задач, требующих значительных вычислительных ресурсов.

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Материнская плата Pro WS TRX50-SAGE WIFI от Asus построена с учетом последних достижений в области процессорных технологий, обеспечивая полную поддержку как процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000, так и процессоров Threadripper PRO 7000. Она выполнена в форм-факторе CEB и оборудована сокетом AMD SP6 (LGA 4844), который совместим с 36 ступенями питания, обеспечивая надежность и стабильность даже при экстремальных нагрузках. К тому же, на плате предусмотрены четыре слота для установки оперативной памяти DDR5 DIMM, поддерживающих до 1 ТБ памяти ECC R-DIMM, что открывает широкие возможности для работы с большими объемами данных.

В отношении внешних интерфейсов и возможностей подключения эта материнская плата также показывает высокие стандарты. Она включает в себя три слота расширения PCIe 5.0 x16, сетевые порты с пропускной способностью 10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с, а также три слота M.2 для установки SSD-накопителей. Множество USB-портов, включая современный USB Type-C с пропускной способностью 20 Гбит/с, обеспечивает удобство подключения различных периферийных устройств.

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Asus также интегрировала в материнскую плату Pro WS TRX50-SAGE WIFI функционал IPMI для удаленного управления, обеспечивая дополнительное удобство для пользователей, которые могут контролировать систему на расстоянии. Компания уделила особое внимание тестированию продукта на стабильность и совместимость, гарантируя высокую надежность в работе.