Бюджетные смартфоны Samsung получат премиальную опцию

Из Южной Кореи пришла информация, согласно которой смартфоны Samsung начальной ценовой категории в 2024 году могут стать обладателями экранов премиального уровня.

В частности, модель Galaxy A15 получит дисплей OLED, впервые в этой ценовой категории. Подобные экраны уже есть на аппаратах серии A2X, а именно на выпущенном в нынешнем году Galaxy A24. В линейке смартфонов A1X до сих пор устанавливали панели LCD. Последним представителем этой серии является Galaxy A14.

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Экраны OLED обладают более качественными цветами, лучшей контрастностью и более широкими углами обзора. Ещё у них выше энергоэффективность, благодаря чему смартфоны будут дольше работать без розетки. Наконец, здесь может быть выше частота обновления, что приводит к более плавной прокрутке интерфейса.

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Samsung делает панели OLED всё более распространёнными за счёт снижения их стоимости. Аппарат Galaxy A15 может обладать экраном с диагональю 6,4 дюйма. Внутри выреза Infinity-U на нём будет находиться передняя камера, сообщает Androidcentral.