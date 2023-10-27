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Из Южной Кореи пришла информация, согласно которой смартфоны Samsung начальной ценовой категории в 2024 году могут стать обладателями экранов премиального уровня.
В частности, модель Galaxy A15 получит дисплей OLED, впервые в этой ценовой категории. Подобные экраны уже есть на аппаратах серии A2X, а именно на выпущенном в нынешнем году Galaxy A24. В линейке смартфонов A1X до сих пор устанавливали панели LCD. Последним представителем этой серии является Galaxy A14.
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Экраны OLED обладают более качественными цветами, лучшей контрастностью и более широкими углами обзора. Ещё у них выше энергоэффективность, благодаря чему смартфоны будут дольше работать без розетки. Наконец, здесь может быть выше частота обновления, что приводит к более плавной прокрутке интерфейса.
Samsung делает панели OLED всё более распространёнными за счёт снижения их стоимости. Аппарат Galaxy A15 может обладать экраном с диагональю 6,4 дюйма. Внутри выреза Infinity-U на нём будет находиться передняя камера, сообщает Androidcentral.