Протестирован Galaxy S24+ с 12 ГБ памяти

Линейка смартфонов Samsung Galaxy S24+ должна быть представлена через несколько месяцев, а до тех пор начинает появляться всё больше утечек данных о трёх будущих аппаратах. Не так давно публиковались сведения относительно модели Galaxy S24+ на представленном на этой неделе процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Теперь в том же бенчмарке был протестирован вариант Galaxy S24+ на собственном процессоре Samsung Exynos 2400. Аппарат указан под модельным номером SM-S926N. Как и все прочие разновидности устройства, данная версия работает на системе Android 14 с программной оболочкой One UI 6.

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Результат одноядерного тестирования в Geekbench составил 2044 балла, а в многоядерном тесте набрано 6406 баллов. Версия этого же аппарата для США на Snapdragon получила результаты 2233 и 6661 балл соответственно. Как видим, разница в производительности имеется, как обычно не в пользу Exynos. Однако, синтетические бенчмарки не могут в полной мере отразить качество работы смартфона в реальных сценариях применения. Очевидно, что для каждодневной работы подойдёт любой из двух этих процессоров.

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К тому же отставание Exynos стало меньше, чем оно было в прежние годы. В данном случае используется 10-ядерный процессор, пишет Gizmochina.