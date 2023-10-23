Компоненты iPhone 15 на 16% дороже компонентов iPhone 14

Премиальные смартфоны становятся дороже год от года, причём не только для покупателей, но и для производителей. Появился отчёт, говорящий о стоимости компонентов для аппаратов серии iPhone 15.

Японская фирма Fomalhaut Techno Solutions и компания Nikkei Asia исследовали модели с минимальным объёмом хранилища серии iPhone 15. Стоимость компонентов выросла, но цена осталась прежней.

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Компоненты стандартной модели iPhone 15 подорожали на 16% по сравнению с iPhone 14 до $423. iPhone 15 Plus подорожал на 10% до $523. iPhone 15 Pro Max стоит $558, подорожав на 12%. Если посмотреть на статистику Counterpoint Research, стоимость компонентов Samsung Galaxy S23 Ultra составляет $469, Pixel 7 Pro $413, Pixel 6 Pro $485.

Дороже всего у Apple стоит процессор A17 Pro. Он обошёлся в $130, подорожав на 27% по сравнению с A16. Телеобъектив с 5-кратным зумом в iPhone 15 Pro Max стоит $30, рост цены составил целых 280%. Титановые корпуса обошлись в $50, дороже корпусов из нержавеющей стали на 43%. Хранилище объёмом 256 ГБ подорожало на 5% по сравнению с хранением 128 ГБ в iPhone 14 Pro Max

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Рекомендуемая цена аппаратов iPhone 15 на Западе не изменилась. Неизвестно, повторится kb история в следующем году, поскольку в iPhone 16 ожидается немало новшеств, сообщает Androidauthority.