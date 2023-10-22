Но это не точно.

Проведя анализ средних сроков ожидания поставки смартфонов Apple новейшего поколения в розничных сетях 30 стран, эксперты UBS обнаружили, что на сопоставимых этапах жизненного цикла сроки ожидания iPhone 14 Pro были на пять дней больше, чем у представленного в сентябре этого года iPhone 15 Pro. По мнению аналитиков, это указывает на более низкий спрос на продукцию Apple в этом ценовом сегменте, чем наблюдался в прошлом году.

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Источник изображения: Getty Images

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В США, например, сроки ожидания iPhone 15 Pro по сравнению с предшественником сократились с 27 до 20 дней, в Китае, Европе и Японии сроки ожидания сократились с 25 до 21 дня. По данным UBS, более дешёвые iPhone 15 и iPhone 15 Plus при этом демонстрируют увеличенные сроки ожидания, на четыре и одиннадцать дней соответственно, по сравнению с прошлогодними новинками в этом ценовом диапазоне. Впрочем, у представителей Evercore ISI на этот счёт есть другие данные. Они считают, что спрос на iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro достаточно стабилен, тогда как сроки поставок младших моделей семейства сокращаются довольно быстро по сравнению с прошлым годом. Возможно, разные компании используют разные методики оценки спроса, из-за чего статистика получается противоречивой.