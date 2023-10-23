В одноядерной производительности отставание пока более чем двухкратное

Компании Microsoft и Qualcomm ведут совместную работу над процессором Snapdragon 8cx Gen 4. В бенчмарке Geekbench показано, что он сумел догнать чип Apple M2 в некоторых тестах.

Сейчас этот процессор Snapdragon известен под внутренним названием Hamoa. В нём применяются модифицированные вычислительные ядра ARM. Они могли быть разработаны инженерами купленной Qualcomm в 2021 году компании Nuvia.

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Результат многоядерного тестирования нового процессора в Geekbench составляет 9337 баллов. MacBook Air на процессоре M2 в этом тесте набрал 9795 баллов.

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При этом по одноядерной производительности чип сильно уступает конкуренту от Apple. Его результат составляет 1197 баллов против 2641 балла. Однако, многоядерная скорость должна порадовать будущих пользователей, тем более что результат получен при эмуляции x86, а не x64. Это может означать, что платформа Windows на ARM является всё более серьёзным конкурентом для продуктов Apple, пишет Gizmochina.