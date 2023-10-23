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Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что до конца октября компания Apple собирается выпустить новые модели компьютеров Mac. По его данным, сейчас в онлайн-магазинах и обычных наблюдается дефицит iMac и MacBook Pro размером 13, 14 и 16 дюймов. Это может означать, что на подходе новые модели.
Также на 2 ноября у Apple запланирован финансовый отчёт за предыдущий квартал. Обычно в это время года финансовый отчёт совпадает с анонсом новых продуктов Apple. Анонс может состояться 30 или 31 октября.
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Скорее всего будет представлен обновлённый iMac. Нынешняя модель размером 24 дюйма была выпущена в 2021 году на процессоре M1. На этот раз может применяться чип M2.
В нынешнем январе был выпущен новый MacBook Pro размером 14 и 16 дюймов на процессоре M2. Кажется маловероятным, что меньше чем через год Apple выпустит модели следующего поколения, хотя это может быть промежуточное обновление.
MacBook Air на процессоре M3 ждут не раньше следующего года, а 32-дюймовый iMac Pro предстоит ждать не меньше года, пишет Gizmochina.