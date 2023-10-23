Анонс ожидается во время финансового отчёта за третий квартал

Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что до конца октября компания Apple собирается выпустить новые модели компьютеров Mac. По его данным, сейчас в онлайн-магазинах и обычных наблюдается дефицит iMac и MacBook Pro размером 13, 14 и 16 дюймов. Это может означать, что на подходе новые модели.

Также на 2 ноября у Apple запланирован финансовый отчёт за предыдущий квартал. Обычно в это время года финансовый отчёт совпадает с анонсом новых продуктов Apple. Анонс может состояться 30 или 31 октября.

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Скорее всего будет представлен обновлённый iMac. Нынешняя модель размером 24 дюйма была выпущена в 2021 году на процессоре M1. На этот раз может применяться чип M2.

В нынешнем январе был выпущен новый MacBook Pro размером 14 и 16 дюймов на процессоре M2. Кажется маловероятным, что меньше чем через год Apple выпустит модели следующего поколения, хотя это может быть промежуточное обновление.

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MacBook Air на процессоре M3 ждут не раньше следующего года, а 32-дюймовый iMac Pro предстоит ждать не меньше года, пишет Gizmochina.