По последним данным, анонс MacBook M3 произойдет не в этом году, а в начале следующего

Чипы Apple M3 уже на подходе, и все ожидают, что они произведут фурор, став первыми процессорами для Mac, выполненными по 3-нм, а не по 5-нм техпроцессу. Ранее появлялась информация о том, что анонс состоится в 2023 году, но теперь, согласно новому сообщению компании, процессор появится не раньше "весны-лета" 2024 года.

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Сообщение поступило от эксперта Apple Марка Гурмана в рамках его еженедельной рассылки, посвященной Apple. Гурман утверждает, что новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro с чипами M3 Pro и M3 Max, а также 13- и 15-дюймовые модели MacBook Air с чипами M3 достигли этапа под названием "DVT". Аббревиатура DVT расшифровывается как design validation testing и позволяет предположить, что новые устройства на базе M3 приближаются к серийному производству.

Что касается сроков, то, по словам Гурмана, это означает, что модели Pro должны появиться примерно весной 2024 года, а устройства Air будут дебютировать "не раньше весны-лета следующего года". Это отличается от обычной практики, когда Apple часто представляет новые ноутбуки MacBook и планшеты iPad в октябре. Гурман и раньше говорил о том, что это может произойти, но теперь ситуация явно изменилась. Однако, судя по всему, планшеты iPad все же будут представлены.

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Многие ожидают, что чипы M3 станут первыми 3-нм чипами Mac, и, следовательно, изменения должны принести еще больший прирост производительности и эффективности и без того впечатляющей линейке чипов. Это может даже означать рост функциональности, поскольку новая технология, вероятно, позволит внедрить больше инноваций. О необходимости редизайна пока ничего не сообщается, поскольку серьезные изменения в дизайне, произошедшие с чипами M2, вряд ли изменятся даже после обновления чипов.