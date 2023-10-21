Honor готовит серию из трёх смартфонов

Компания Honor готовит смартфон Magic 6 Pro, с внешним видом которого сейчас можно ознакомиться благодаря посту в соцсети Weibo. Публикация показывала аппарат в чехле и уже была удалена.

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Главным изменением во внешнем виде этого устройства стал вырез на экране в форме овала. Теперь этот вырез находится по центру. Ожидается использование той же камеры с разрешением 12 Мп и трёхмерной камеры Time of Flight, как на Magic 5 Pro.

Задняя камера закрывает чехол, но можно увидеть один из объективов, вспышку и два сенсора. Ранее слухи говорили о наличии круглого модуля с тремя камерами сзади, среди которых будет сенсор глубины ToF 3D. Здесь же располагается светодиодная вспышка.

Honor Magic 5 Pro выпустили в марте нынешнего года, поэтому нового аппарата предстоит ждать ещё достаточно долго, если он не будет представлен раньше обычного. В этой линейке ожидаются три смартфона: Honor 6, Honor 6 Pro и Honor 6 Ultimate. Все они должны работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, который будет анонсирован уже в ближайшие дни.

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Есть информация, согласно которой линейка смартфонов будет представлена в преддверии фестиваля китайской весны. Это означает анонс в феврале или январе, пишет Gizmochina.