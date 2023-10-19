Аппарат с тремя камерами с основной 108 Мп

Подразделение компании Honor в Малайзии собирается в ближайшее время представить смартфон средней ценовой категории Honor X9b. При этом аппарат уже указан на сайте компании в Объединённых Арабских Эмиратах.

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Это устройство весит 185 г и обладает корпусом толщиной без малого 8 мм. Производитель обещает серьёзную защиту экрана при падениях. Здесь применяется амортизирующий материал с микроскопическими порами, поглощающими силу удара. Речь идёт об экране AMOLED размером 6,78 дюйма с разрешением 1200 x 2652 пикселей, соотношением сторон 19,9:9 и поддержкой 10-битного цвета.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1 и предлагается с объёмом памяти 8 ГБ или 12 ГБ при объёме хранилища 256 ГБ. Здесь установлена операционная система Android 13 с программной оболочкой Magic OS 7.2. Ёмкость батареи составляет 5800 мАч, мощность зарядки 35 Вт.

Разрешение передней камеры равно 16 Мп, основная задняя камера 108 Мп. Рядом есть сверхширокоугольная камера 5 Мп и камера макро 2 Мп. Среди других характеристик следует назвать поддержку двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, порт USB-C и разъёма 3,5 мм.

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Аппарат будет предлагаться чёрного, зелёного и оранжевого цветов, стоимость пока не названа, пишет Gizmochina.