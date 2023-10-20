Это одна из многих будущих новинок Apple

На этой неделе Apple представила стилус с интерфейсом USB-C. Компания обычно выпускает новое поколение планшетов ежегодно через месяц после появления нового поколения аппаратов iPhone. Возможно, и на этот раз до конца года будут представлены новые iPad.

До сих пор iPad Air предлагался только с размером экрана 10,9 дюйма. Согласно последней информации, сейчас ведётся работа над версией с диагональю экрана 12,9 дюйма. Прежде такого размера были только модели iPad Pro. Однако, здесь по-прежнему будет использоваться панель LCD вместо более продвинутых экранов mini-LED.

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Ранее говорилось, что Apple готовит два варианта iPad Air шестого поколения. Очевидно, что будет предложено два размера дисплеев. Две модели поддерживают только Wi-Fi и ещё две сотовую связь.

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В последний раз iPad Air анонсировали в 2022 году и с тех пор прошло почти полтора года. Это устройство на процессоре M1. Анонс следующих планшетов может состояться в первом квартале будущего года на процессорах M2, пишет Gizmochina.