Скромный аппарат с частотой экрана 60 Гц

Вслед за анонсом модели Y78t китайский производитель Vivo представил у себя на родине аппарат Y33t. Это устройство весом 186 г с экраном LCD размером 6,56 дюйма и стандартной частотой обновления 60 Гц. Наверху у него находится вырез под камеру. Экран достаточно неплохой повседневной работы, хотя никаких наград за качество он не получит.

Смартфон работает на процессоре средней категории MediaTek G85. Помогают ему оперативная память объёмом 6 ГБ и хранилище 128 ГБ. Ещё 6 ГБ может обеспечить виртуальная память. Поверх системы Android 13 установлена программная оболочка OriginOS 3.

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Сзади располагаются две камеры с основной с разрешением 13 Мп и с сенсором глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп.

Ёмкость батареи равна 5000 мАч, мощность зарядки лишь 15 Вт. Для защиты данных можно воспользоваться сканером отпечатка пальцев сбоку.

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В Китае это устройство предлагается по цене 749 юаней в зелёном и фиолетовом цветовых вариантах, пишет Gizmochina.