SanDisk анонсировала ряд карт SD, microSD, USB-накопителей

Принадлежащий Western Digital бренд SanDisk представил ряд устройств хранения данных. В их число входит карта памяти microSD UHS-I, которую производитель назвал самой быстрой в мире. Её можно установить в смартфоны и планшеты на Android, в Windows-ноутбуки и хромбуки.

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Карта объёмом 1,5 ТБ предлагает скорость передачи данных до 150 МБ/с. Она продаётся с картридером microSD SanDisk MobileMate USB 3.0 по цене $230 с гарантией на 10 лет.

Ещё предлагается карта SanDisk Pro-Cinema CFexpress Type B, обещающая голливудское качество записи при минимальной устойчивой скорости записи 1400 МБ/сек. Этого должно хватить для видео 8K кинематографического уровня без пропущенных кадров. Ещё она способна пережить падение с высоты около метра. Стоимость этой карты составляет $400 при объёме 320 ГБ и пожизненной гарантии.

Есть новые линейки карт памяти карт SD и microSD для камер наблюдения и других работающих на открытом воздухе. Их объём достигает 512 ГБ и они поддерживают видео HD (1280 x 720), Full HD (1920 x 1080) и 4K (3840 x 2160). Все эти карты имеют ярко-оранжевый цвет, способны пережить экстремальные температуры, пресную и солёную воду на глубине до метра в течение трёх суток. Карта microSD 4K объёмом 32 ГБ стоит $12. На все эти карты даётся ограниченная пожизненная гарантия.

Представлены обновлённые модели флешек SanDisk Dual Drive Luxe и Dual Drive Go USB Type-C, у которых с одной стороны коннектор USB-C, а с другой USB-A. Стоят модели Luxe $23 за версию 128 ГБ, а Go $15 за 64 ГБ, пишет Techspot.

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