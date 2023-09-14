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Western Digital усиливает Steam Deck и ROG Ally Storage новыми высокоскоростными SSD
Линейка Black SN770M поставляется в более коротком форм-факторе M.2 2230, который используется в обеих консолях, что составляет менее половины длины полноразмерного диска M.2 2280.

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Сам форм-фактор M.2 бывает разных размеров, наиболее популярным из которых является M.2 2280. Этот набор из четырех цифр обозначает ширину (первые две цифры) и длину (две последние цифры). Таким образом, диски M.2 2230 имеют ширину 22 мм и длину 30 мм по сравнению с 22 x 80 мм для дисков M.2 2280.

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До недавнего времени рынок твердотельных накопителей M.2 2230 был довольно пуст. Однако появление компактных портативных игровых ПК побудило производителей драйверов выпускать твердотельные накопители физически меньшего размера, чтобы пользователи могли модернизировать свое хранилище, не выполняя потенциально рискованные аппаратные модификации.

"Согласно недавнему отчету Gartner, ожидается, что к 2027 году рынок портативных игровых консолей достигнет 14,8 миллионов. Поскольку рынок мобильных игр продолжает расти и выпускается все больше ААА игр, выпускаются и разрабатываются новые инновационные решения для хранения данных, обеспечивающие мобильность, геймеры могут получить максимальную отдачу от игрового процесса, где бы они ни находились", - заявляют в Western Digital.

Линейка Black SN770M по сути является укороченной версией семейства твердотельных накопителей Black SN770 PCIe 4.0. Western Digital предлагает Black SN770M в трех вариантах емкости: 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. В новых накопителях используется флэш-памяти (TLC) 3D NAND с собственным контроллером SanDisk. SSD имеют следующие характеристики:

2 ТБ: 5150 МБ/с сек. чтение, 4850 МБ/с сек. запись, случайное чтение 650 000 IOPS, произвольная запись 800 000 IOPS

1 ТБ: 5150 МБ/с сек. чтение, 4900 МБ/с сек. запись, 740 000 IOPS при случайном чтении, 800 000 IOPS при произвольной записи

512 ГБ: 5000 МБ/с сек. чтение, 4000 МБ/с сек. запись, 468 000 операций ввода-вывода в секунду при случайном чтении, 800 000 операций ввода-вывода в секунду при произвольной записи

Две емкости доступны в Best Buy: 2 ТБ за 239,99 долларов и 1 ТБ за 129,99 долларов. Оба накопителя предлагаются по цене на 10 долларов выше рекомендуемой розничной цены, и мы подозреваем, что Best Buy в ближайшее время скорректирует цены. Между тем модель емкостью 500 ГБ можно приобрести напрямую в Western Digital за 74,99 доллара.

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#western digital #steam deck #rog ally storage
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